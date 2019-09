Facebook

Parkplatz für Mitarbeiter des LKH Feldbach soll bis Jahresende fertig sein © Helmut Steiner

In der Schillerstraße gegenüber dem LKH Feldbach sind die Baufahrzeuge fleißig am Werk. Auf dem insgesamt rund 4000 Quadratmeter großen Areal entstehen rund 100 Stellplätze für Mitarbeiter des LKH. „Wir haben 900 Mitarbeiter und können keine Parkplätze bieten“, erläutert LKH-Betriebsdirektor Christian Rath. Um Stellen für Ärzte und Pflegepersonal besetzen zu können, sei das eine wichtige Voraussetzung und der Hauptgrund für die Errichtung des Parkplatzes. „Bei den Besucherparkplätzen sind wir nicht so eng“, weiß Rath. Auch wenn es manchmal knapp ist. Die Zufahrt zum Parkplatz wird über die Schillerstraße erfolgen, die Ausfahrt über die Grillparzerstraße. Bis Jahresende soll der neue Parkplatz in Betrieb gehen.