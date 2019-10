Facebook

Franz Halbedl (r.) im Feldbacher Gemeinderat: "FPÖ-Anträge blockiert und abgelehnt" © Helmut Steiner

Die SPÖ ortet – wie berichtet – eine Krise der Wirtschaft in der Feldbacher Innenstadt. Nun meldet sich als Reaktion auf den Bericht der Kleinen Zeitung auch FPÖ-Stadtrat Franz Halbedl zu Wort. Seit Jahren weise die FPÖ auf Verfehlungen der Wirtschaftspolitik in Feldbach hin und versuche mittels Dringlichkeitsanträgen greifbare Maßnahmen in der Wirtschaftspolitik durchzusetzen, betont er in einer Aussendung. Die Feldbacher Innenstadt brauche eine Neubelebung, so Halbedl. Er kritisiert: „Alle Initiativen wurden seitens der Ober-ÖVP stets blockiert und abgelehnt. Lieber präsentierte man sündhaft teure und nicht fruchtende Marketingmaßnahmen." Den derzeitigen Zustand nennt Halbedl "unhaltbar".