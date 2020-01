Mit dem kommenden Schuljahr startet die dislozierte AHS-Klasse. Untergebracht wird sie vorerst im Schulcampus in der Ringstraße.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Josef Ober, Borg-Direktor Gunter Wilfinger und Franz Riegler, Direktor des BRG Keplerstraße © Helmut Steiner

Das Hin und Her um eine AHS-Unterstufe in der Südoststeiermark hat fast fünf Jahre gedauert. Aber nun ging es ganz schnell. Anfang vergangener Woche erfolgte eine Weisung aus dem Ministerium. Dann gab es eine Besprechung in der Bildungsdirektion für Steiermark mit der Spitze der Bildungsdirektion, den Bürgermeistern von Feldbach und Deutschlandsberg sowie den beiden Schulleitungen. Dabei wurde die Einrichtung von dislozierten AHS-Unterstufen fixiert.