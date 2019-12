In der Südoststeiermark prägte das Thema Bildung das heurige Jahr. Diskussionen werden wohl auch 2020 weitergehen. Außerdem gab es Rochaden, Unterschriftenlisten und neue Bauten.

Mitte Dezember wurde am Campus der Tourismusschulen Bad Gleichenberg das „Wirtschaftskundliche Privatgymnasium“ vorgestellt © Gangl

Wie geht es weiter in der südoststeirischen Bildungslandschaft? Diese Frage prägte das Jahr 2019 in der Region. In Feldbach wurden wesentliche Schritte für die Errichtung des Schulcampus gesetzt. Aus dem zweistufigen Architektenwettbewerb ging das Projekt von „halm.kaschnig.wührer architekten“ als Sieger hervor. Das 24-Millionen-Euro-Projekt verbindet Lernkultur und Bauwerk. Öffentlich vorgestellt wurde das Projekt Mitte September. Ende November beschloss der Gemeinderat die Auftragsvergabe für Generalplanung und Projektsteuerung. Bis 2023 soll das Vorhaben umgesetzt sein.