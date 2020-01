Facebook

Das Bundesschulzentrum als Standort für dislozierte Klassen der AHS soll laut Bildungsdirektion nicht möglich sein © Steiner

Die Diskussion um eine AHS-Langform in Feldbach köchelt seit Langem – einzig die Räumlichkeiten sind die fehlende Zutat, zu der keiner greifen wollte. Bürgermeister Josef Ober (ÖVP) kündigte nun an, dass die Stadt „als Zwischenlösung“ Räumlichkeiten anbieten wird. Das hat die Kleine Zeitung am Mittwoch berichtet.