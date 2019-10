Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Maria Kummer als Marilyn Monroe geht es in den Mai © (c) Die Abbilderei

Und schon waren die Haare ab“, erzählt Maria Kummer über ihr Styling beim Fotoshooting für den Jungbauernkalender für 2020. Die 25-jährige diplomierte Krankenschwester aus dem Raum Bad Radkersburg setzte sich beim Casting durch und ziert im Kalender als Marilyn Monroe den Monat Mai. „Ich habe mir zuvor viele Posen von Marilyn Monroe angeschaut und versucht mich in sie hineinzuversetzen“, sagt die Südoststeirerin. Als dann der große Tag gekommen war, fuhr sie mit Schuhen und Unterwäsche im Gepäck – das restliche Outfit bekam sie vor Ort – auf einen Pferdehof in der Nähe von Graz. Nach zwei Stunden Maske und einen neuen Haarschnitt später, ging es zum Shooting in den Stall. „Ich war zuerst nervös, aber das ganze Team war so nett, da habe ich mich sofort wohlgefühlt.“