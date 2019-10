Facebook

So präsentiert sich Peter Kargl auf dem Jänner-Blatt des Jungbauernkalenders 2020. Die Muskeln kommen nicht nur von der Arbeit, sondern auch von hartem Training © www.jungbauernkalender.at

"Es ist das Größte, was man im Leben erreichen kann“, sagt Peter Kargl mit einem Augenzwinkern. Immerhin hat er es in die 20-Jahre-Jubiläumsausgabe des Jungbauernkalenders geschafft. Besitzer des Kultkalenders starten gleich mit ihm ins neue Jahr, Kargl ziert das Jänner-Blatt.

Der 24-jährige Gaaler hat sich im Vorjahr beworben und wurde zu einem Casting nach Wien eingeladen. „Es kommen nur Kandidaten mit landwirtschaftlichem Hintergrund zum Zug, und ich habe dort nicht nur meinen Körper, sondern auch meinen Bezug zur Landwirtschaft präsentiert“, so Kargl. Prompt wurde er ausgewählt.