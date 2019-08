Nachdem bekannt wurde, dass die Identitäre Bewegung Steiermark nach Eichkögl übersiedelt ist, gehen die Wogen in der Südoststeiermark hoch. Nun sind Fotos, die einen südoststeirischen FPÖ-Funktionär mit den Identitären in Verbindung bringen, aufgetaucht.

Sujetfoto © APA/HERBERT P. OCZERET

Die Identitäre Bewegung Steiermark ist, wie berichtet, von Graz nach Eichkögl übersiedelt. Das regt auf. Im Wahlkampf vor den Nationalratswahlen ist es zusätzlich ein gefundenes Fressen. Die Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner (SPÖ) legte der Kleinen Zeitung nun Screenshots von Facebook-Postings vor. Darauf zu sehen: Franz Schantl, Ortsparteiobmann der FPÖ in St. Stefan im Rosental, in einem Pullover der Identitären. „Fasching 2016“ lautet die Bildunterschrift. Ein weiteres Bild zeigt seine Tochter mit einem Identitären-Aktivist, der nach einer Störaktion in erster Instanz wegen schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen wurde.