Bernhard Monschein, Vizebürgermeister von Eichkögl, bestätigt: Die "Identitäre Bewegung" eröffnete ein Schulungszentrum in der kleinen südoststeirischen Gemeinde. Die Bezirkshauptmannschaft will sich dieses "aus rechtlicher Sicht" anschauen.

In Eichkögl

Die "Identitäre Bewegung" im April bei einer Demonstration in Wien © APA/HERBERT P. OCZERET

Die "Identitäre Bewegung" eröffnete ein Schulungszentrum in Eichkögl, berichtet der ORF in seinem Abend-Magazin "Steiermark Heute". Bernhard Monschein, Vizebürgermeister (ÖVP) der kleinen südoststeirischen Gemeinde, bestätigt das - und ergänzt: "Wir haben auch erst am Samstag davon erfahren. Gemeldet hat sich bei uns niemand."