Beim „Südoststeirischen Verein für Heimatkunde“ ist einiges neu. Ende Februar wurden ein neuer Vorstand und Beiräte gewählt. Mit Andrea Haas und Alois Puntigam gibt es nun zwei Obleute und eine Doppelspitze. „Das erleichtert die Arbeit“, betont Puntigam, bisher Stellvertreter und seit vielen Jahren im Verein tätig. Die bisherige Obfrau Antonia Nitsch – sie übte diese Funktion zehn Jahre aus – betont: „Es soll wieder frischer Wind hineinkommen.“ Sie steht dem Verein weiterhin als Vertreterin der Schriftführerin zur Verfügung und wird bei den beliebten Exkursionen mitwirken.

Junge Menschen zur Mitarbeit motivieren

Neu ist auch das Vereinslogo: Es ist einem Feuereisen nachempfunden, dessen Original sich im Feldbacher Tabor befindet. Gestaltet hat es Anna Sudy, die an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien studiert. Für frischen Wind will auch Haas sorgen: „Wir wollen junge Menschen für Geschichte interessieren und zur Mitarbeit im Verein motivieren.“ Das will sie über Schulen und ihre Kontakte dorthin erreichen. Haas ist ja in der Schülerberatungsstelle des BRG/Borg Feldbach tätig. Sie merke, dass viel Interesse bestehe und auch entsprechendes Wissen.

Einen Aspekt, das Interesse zu wecken, sieht Haas im Herstellen des Zusammenhangs von historischen und aktuellen Ereignissen, wo es zur Zeit genug Anknüpfungspunkte gibt. Da spiele auch die Form eine Rolle. „Man muss die jungen Menschen selber machen und sprechen lassen.“ Ein Schwerpunkt 2026 wird der Aufstand in Ungarn 1956 sein.

Archiv als „Gedächtnis der Region“

Für Kontinuität sorgen weiterhin die Statuten, die seine Absichten festlegen: Von der Erfassung, Sammlung und Erhaltung heimischen Kulturguts über die Sicherung und Bewahrung von Objekten von wissenschaftlichem Wert, Forschungen zu heimatkundlichen Aufgabenstellungen bis zur Durchführung von Veranstaltungen, der Herausgabe von Schriften sowie dem Anlegen einer eigenen Archivalien- und Literatursammlung. Wobei das umfangreiche Archiv, das in der 41-jährigen Geschichte des Vereins aufgebaut wurde, auch eine Art Gedächtnis der Region darstellt.

An der Neugestaltung des Internet-Auftritts wird gearbeitet und mit dem Büro im Torhaus in der Grazer Straße 2 in Feldbach hat der Verein auch eine neue Heimstatt.