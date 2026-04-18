Etwas mehr als zwölf Grad zeigt das Thermometer in Deutsch Haseldorf (Gemeinde Klöch). Die Abenddämmerung hat eingesetzt und auf den Straßen der kleinen Ortschaft ist es ruhig. Trotzdem herrscht eine gewisse Anspannung am Obstbau Mirtl. Dann kommt plötzlich ein Anruf: „Der Adler hat seinen Horst verlassen – ich bin in 20 Minuten bei euch“, tönt es aufgeregt aus dem Lautsprecher.

Ertragssteigerung durch Bestäubungsservice

Wenn Imker Thomas Tertinek seine Bienen zum Obsthof der Familie Frühwirth liefert, geht es zu wie in einem Action-Film. Kein Wunder, denn einerseits ist der Transfer der Bienenvölker nicht ganz einfach und andererseits geht es beim Bestäubungsservice um viel: „20 bis 60 Prozent Ertragssteigerung bringt der gezielte Einsatz der Honigbienen“, betont der Ratschendorfer Erwerbsimker.

International sei diese fokussierte Bestäubung bereits Standard, ergänzen Karin und Bernhard Frühwirth vom Obstbau Mirtl. Auch sie setzen auf den Bestäubungsservice, weil er sich ertragsfördernd auswirkt, vor allem bei ihren Birnen: „Die riechen für Bienen nämlich nicht so gut wie Äpfel oder Kirschen“, sagt Bernhard Frühwirth.

Wenn es finster ist, kommt der Bestäubungsservice

Allerdings ist Tertinek in der ganzen Südoststeiermark unterwegs und hat auch viele Apfelbauern als Kunden: „Eine hohe Symmetrie und plus zehn Prozent Fruchtgewicht kommen bei Äpfeln zum höheren Ertrag durch die Bestäubung hinzu“, erzählt der Imker, während er und seine Bienen auf einem Traktoranhänger kräftig durchgeschüttelt werden. Inzwischen ist es finster geworden in den Obstgärten – Bernhard Frühwirth fährt die Bienenstöcke durch die Birnenreihen. Sie werden in der Nacht ausgesetzt, damit sie beim Ausschwirren sofort auf die Birnenblüten fliegen und ihnen vorerst treu bleiben.

Bevor sie auf Tertinek aufmerksam wurde, experimentierte die Familie Frühwirth bereits mit Hummeln und anderen Bestäubungsmethoden. „Allerdings lässt sich nicht ganz präzise sagen, wie viel es bringt, weil wir ja keine Kontrollgruppen haben“, sagen die Obsthofbetreiber.

Bestäubungsservice gegen Imkersterben

Dass sie überhaupt mit dem aktiven Bestäuben experimentieren, liege nur zu einem geringen Teil am Insektensterben, erzählen die Frühwirths weiter. Zwar merken auch sie, dass weniger Insekten fliegen, am Obstbau Mirtl werden die Honigbienen allerdings aufgrund eines anderen „Artensterbens“ angemietet: dem Imkersterben. „Viele gehen in Pension oder reduzieren von 100 auf fünf Völker, das merkt man dann natürlich“, sagt Frühwirth. Und Tertinek ergänzt: „Um diese lebensnotwendige Bestäubung im eigenen Land langfristig zu garantieren, ist der Kauf von Honig beim heimischen Imker entscheidend, da man damit die lokale Bienenhaltung direkt unterstützt und die Natur vor der eigenen Haustür schützt.“

Karin und Bernhard Frühwirth vom Obstbau Mirtl © Glamur

Bienenkrankheiten und falscher Honig in der Industrie würden ihnen zuschaffen machen, so der Ratschendorfer. Bestäubungsservices für Obstbauern können dabei für finanzielle Stabilität sorgen, kann man so doch mit sicheren Einnahmen abseits des Honigverkaufs rechnen, betonen auch Imkervertreter.

Wandel in der Imkerbranche

Dabei war das nicht immer so. Früher erlaubten die Landwirte Imkern das unentgeltliche Aufstellen in den Plantagen und den Honigproduzenten reichte der daraus gewonnene Honig. Je weniger Imker es wurden, desto mehr verschob sich die Gewichtung.. Heute suchen viele Bauern aktiv Bienenbesitzer, die ihre Völker bei ihnen aufstellen.

„Wir sind vom Service begeistert. Thomas Tertinek kommt, wenn 15 bis 20 Prozent der Blüten geöffnet sind und holt die Bienen unkompliziert wieder ab“, schwärmt Karin Frühwirth. Und so summen derweil Bienen zwischen den Birnbäumen in Deutsch Haseldorf, bis sie ihre Bestäubungsarbeit verrichtet haben und Tertinek sie zum nächsten Obstbauern bringt.