Es sei eine Win-Win-Situation – für Imkerinnen und Imker als auch für Landwirtinnen und Landwirte: Eine neue „Datingplattform“ soll Biene und Blume zueinander führen. Besonders die Zahl der Stadtimker ist in den vergangenen Jahren angestiegen (siehe Bericht links). Allerdings haben diese in der Regel keine eigene Fläche zur Verfügung und sind auf außerstädtische Freiflächen angewiesen – doch wie findet man diese? Gleichzeitig freuen sich viele Landwirte über Bienen, die auf ihren Wiesen und Feldern bestäuben und so die Biodiversität und Gesundheit der Kulturflächen unterstützen. „Da gab es ein Umdenken. Nachdem die Varroamilbe in der Vergangenheit die Bienenbestände verringert hat, haben gerade Obstbauern gesehen, wie wichtig Bestäubung für die Qualität ihrer Produkte ist“, sagt Werner Kurz, Präsident des steirischen Imkerverbandes. Die sogenannte Bienenwanderbörse gibt es bereits in Niederösterreich, Oberösterreich und Wien unter der Website: www.bienenwanderboerse.at.