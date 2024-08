Der natürliche Instinkt würde einem davon abraten. Doch Werner Kurz macht es trotzdem: Er bewegt seine Hand zu jener Wabe, an der sich mehrere hundert Bienen befinden und streichelt darüber. „Bitte nicht zu Hause nachmachen“, lacht Kurz. Als Leiter der steirischen Imkerschule in Graz-Andritz weiß er aber genau, was er macht und wie er mit seinen Bienen umgehen muss. Der „Trick“, damit der Imker nicht gestochen wird, ist ein simples Ablenkungsmanöver. Kurz zuvor hat er Rauch in die Wabe geleitet, die Bienen wittern die Gefahr eines Einbruchs, beginnen Honig zu fressen, damit sie Eindringlingen wie Bären nichts von ihren gesammelten Schätzen abgeben müssen. Immer geht die Methode allerdings nicht auf.