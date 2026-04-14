Ein Jahr lang baute das Kaufhaus Thaller den „Let's do it“-Fachmarkt in großem Stil aus. Nun feierte man Neueröffnung. Die Verkaufsfläche wuchs von rund 800 auf etwa 1300 Quadratmeter. Möglich wurde das Großprojekt, weil Dieter Lugitsch seine Teile der für den Umbau benötigten Immobilie an die Familie Thaller verkaufte. Damit sei das Gesamtprojekt mit einem deutlich siebenstelligen Betrag zu beziffern, erzählte Geschäftsführer des Kaufhauses, Stefan Thaller.

Drei Jahre plante Thaller den Ausbau

Bei Thaller glaubt man fest an den stationären Handel: „Er hat Zukunft, solange er etwas kann“, betonte Thaller bei der Neueröffnung und lobte diesbezüglich vor allem den Marktleiter Franz Eder, dessen Stellvertreter Anton Fink und das Team.

Stefan Thaller (r.) gratulierte Franz Eder (m.) und Anton Fink zum gelungenen Frühjahrsgeschäft während des Umbaus. 17 Mitarbeiter sind im Baumarkt beschäftigt © KLZ / Jonas Rettenegger

Mehr als drei Jahre wurde an Konzept und Planung gearbeitet, zahlreiche Versionen der Pläne kamen so über die Jahre zusammen. „Großer Dank gilt deshalb auch meinen Eltern, dass sie meine ganzen Ideen erdulden“, betonte Thaller. Für die Arbeiten setzte Thaller auf regionale Unternehmen.

Mit der Neueröffnung setzte Thaller einen weiteren Impuls für Feldbachs Innenstadt: „Wir wollten bewusst nie an die Peripherie und glauben an ein starkes städtisches Zentrum als Ort für den Einzelhandel auch in Zukunft.“

Ober sieht im Ausbau Förderung der Innenstadt

Für dieses Engagement lobte Bürgermeister Josef Ober die Familie Thaller: „Die Erneuerung der Stadt verdanken wir jenen Unternehmern, die in der Innenstadt investieren.“ Einen Seitenhieb auf das Multicenter von Unternehmer Erwin Teller in Mühldorf konnte sich der Stadtchef dabei nicht verkneifen: „Es geht nicht, ein großes Einkaufszentrum am Stadtrand und eine lebendige Innenstadt zu haben.“ Stadtpfarrer Markus Schöck nahm abschließend noch die Segnung des neuen Hauses vor.