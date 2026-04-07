„Aufhören, wenn’s am schönsten ist. Es steht fest: Wir ‚Oldies‘ werden unsere Volleyballschuhe an den Nagel hängen“, mit diesen Worten verkündeten die Spielerinnen der Bad Radkersburger Volleyball-Kampfmannschaft „Damen 1“ am Montagabend in einem Facebook-Posting überraschend das Ende ihrer aktiven Laufbahn.

„Zeit für neue Wege“

„Es gibt Entscheidungen, die fallen unglaublich schwer, gerade weil so viel Herz daran hängt. Und doch fühlt sich dieser Moment jetzt für uns richtig an“, so Kapitänin Stefanie Wonisch in einem Beitrag auf der Vereinswebsite. Es sei für sie alle Zeit, neue Kapitel aufzuschlagen – „mehr Raum für berufliche Wege, Freunde und Familie“, erklärt auch Diagonalangreiferin Kati Wonisch.

Erfolgreiche Volleyball-Damen

Ein Einschnitt für den TuS Bad Radkersburg, denn die „alte Garde“ hat den Verein stark geprägt: Mit großem Einsatz gelang ihnen der Aufstieg in die 2. Bundesliga, wo sich das zwölfköpfige Team an der Spitze etablierte – erst im März krönten sich die Radkersburger Volleyballerinnen zum dritten Mal in Folge zum steirischen Cupsieger.

„Diese jungen Damen haben gezeigt, dass mit viel Herz alles möglich ist. Wir haben sie seit dem Nachwuchs begleitet und es ist schön zu sehen, wie sie sich zu selbstbewussten Frauen entwickelt haben“, lobt Vereinsobfrau Sonja Witsch und hofft, die Spielerinnen künftig in anderer Funktion im Verein weiter einbinden zu können.

Zwei letzte Spiele im April

Die Gelegenheit, das Team noch einmal in der Sporthalle Straden in Aktion zu erleben, bietet sich Fans am Samstag, 18. April (19 Uhr) und am Sonntag, 19. April (11 Uhr).