Es kommt Schwung in eine altbekannte Misere: Wie mehrmals berichtet, trübt den Erfolg der Bad Radkersburger Volleyballerinnen eine fehlende bundesligakonforme Spielhalle. Die Forderung ist ganz klar: „Bad Radkersburger Sportlerinnen und Sportler brauchen eine neue Sportstätte!“ So lautet auch der Titel einer Petition, die der TuS Bad Radkersburg ins Leben gerufen hat. Sie richtet sich an die Gemeinde, das Land Steiermark und das Sportministerium. Exakt 1476 Unterstützungserklärungen sind zusammengekommen. Der TuS Bad Radkersburg Volleyball unter Obfrau Sonja Witsch und Spielerin Katharina Witsch hat nun die Originalunterschriften samt der Petition an den Landtag Steiermark übergeben.