Giraffe oder Zebra? In einem der zwei Beratungsräume der Familienberatungsstelle Feldbach steht in einer Ecke ein ungewöhnliches Holz-Tier mit langem Hals, das in schwarz-weißen Streifen bemalt ist. „Dieses Tier begleitet uns schon seit Jahren und wird von unseren Klientinnen und Klienten gerne als Eisbrecher genutzt, um über ihre teils schwierigen Lebenssituationen zu sprechen. Es funktioniert wie ein Suchbild und hilft, eine neue Perspektive zu gewinnen“, erklärt eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle, wie wichtig es ist, einen Ort zu schaffen, an dem sich Ratsuchende wohlfühlen.