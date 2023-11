Fast 20 Jahre lang brachte die gemeinnützige Unternehmergruppe „Chance B“ die Leistungen der Initiative „Netzwerk Berufliche Assistenz (Neba)“ des Sozialministeriumservice in der Südoststeiermark ausschließlich mobil zu den Menschen, es wurde also in der Schule, zu Hause oder am Arbeitsplatz beraten. Seit Juli hat die „Chance B“ am Hauptplatz 10 (2. Stock) in Feldbach auch ein Büro. Geschäftsführerin Eva Skergeth-Lopič zeigt sich stolz, durch das stationäre Angebot den sozialen Zusammenhalt fördern zu können: „Menschen mit Benachteiligung brauchen Ansprechpartner, die sie unterstützen. Es gibt Angebote für die gesamte Lebenslinie, von der Kindheit bis ins hohe Alter. Das Projekt ist wertvoll für die Gesellschaft, da wir alle Personen integrieren.“