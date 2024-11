Schlechte Nachrichten gibt es aus dem schwächelnden stationären Elektrohandel: Laut Angaben des Kreditschutzverbands von 1870 ist die Sandra Ertl Handelsgesellschaft m.b.H. im Industriepark in Mühldorf bei Feldbach zahlungsunfähig. Das von Sandra Ertl geführte Unternehmen mit Elektrohandel und Küchencenter hat demnach am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Graz beantragt.