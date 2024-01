Mit gesenktem Kopf marschiert Maria Leitgeb von ihrem Wohnhaus in Gutendorf Richtung Geflügelhof Reicher. Diesen Weg kenne sie wie kaum jemand, sagt sie. Mehr als 30 Jahre lang ist sie ihn gegangen. „Schon unterwegs habe ich meine weiße Schürze angezogen, so viel Spaß hat mir mein Beruf gemacht.“ Von der Eröffnung des Unternehmens am 1. Jänner 1970 bis vor wenigen Jahren war die Pensionistin hier beschäftigt. Sie war die erste Angestellte des Familienbetriebes. Kurz vor Jahreswechsel musste der Geflügelhof nun Insolvenz anmelden.