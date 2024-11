Ein 34-jähriger Burgenländer fuhr am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr mit seinem Kastenwagen von Kapfenstein in Richtung Fehring. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte er in der Fehringer Katastralgemeinde Mahrensdorf auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Ein 46-jähriger Südoststeirer fuhr mit seinen beiden Töchtern zur selben Zeit in die entgegengesetzte Richtung und kollidierte frontal mit dem Burgenländer. Beide Fahrzeuglenker mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen geborgen werden.

Während der 46-Jährige und seine beiden Fahrzeuginsassinnen lediglich leicht verletzt wurden, erlitt der 34-Jährige schwere Verletzungen im Gesicht. Der Burgenländer befindet sich im LKH Graz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

FF Mahrensdorf, Kapfenstein und Pretal vor Ort

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Mahrensdorf, Kapfenstein und Pretal. Mit etwa 35 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen unterstützten sie bei der Rettung und Versorgung der Verletzten, sicherten Betriebsmittel und bargen einen der Pkw mittels Seilwinde aus dem Straßengraben.