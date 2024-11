Die Mitglieder der Hospizteams Bad Radkersburg und Feldbach begleiten Menschen in ihrer letzten Lebensphase, sind für Angehörige da und leisten Trauerarbeit – und das alles seit 25 Jahren ehrenamtlich. „Im Oktober 1999 hat Hildegard Stelzl begonnen, dem Sterben in unserem Bezirk einen Platz zu geben“, erinnert sich Sophie Jokesch, Teamleiterin des Hospizvereins Feldbach. Das sei allerdings nicht immer einfach gewesen, ergänzt ihre Co-Teamleiterin Margret Hofmeister: „Anfangs wurde das schon kritisch beäugt in der Bevölkerung – es bestand kein Bedarf an einer Begleitung durch jemand Fremden.“ Heute, 25 Jahre später, sind die beiden Regionalteams des Hospizvereins Steiermark aus dem Umgang mit dem Tod nicht mehr wegzudenken.