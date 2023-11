Ein Grab in der ersten Reihe, direkt an der Friedhofsmauer. Zwischen den Familiengräbern erhellen gelbe und rote Farben das triste Grau des Friedhofs. Eine Edelstahlfigur stellt eine Silhouette von Eltern dar, die in den Himmel blicken und in die Sterne greifen. In der Mitte der Eltern befindet sich ein großes Herz. So sieht sie aus, die Sternenkindergedenkstätte am Friedhof von St. Peter am Ottersbach.