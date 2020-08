Einmal im Monat findet in Bad Gleichenberg das Trauercafé statt. In zwangloser Atmosphäre gibt es Raum für Gespräche und Hilfe. Nächster Termin: 8. September.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sie laden zum Trauercafé: Marianne Müller-Triebl, Sophie Jokesch, Alexandra Bogen, Christine Engelmann und Christine Kickmaier © Verena Gangl

Wer sich nach dem Tod eines geliebten Menschen verlassen, hilflos und allein fühlt oder einfach reden möchte, für den gibt es eine Anlaufstelle in Bad Gleichenberg: das Trauercafé. Einmal im Monat trifft sich in der „Willa B 66“ in zwangloser Kaffeehausatmosphäre die Selbsthilfegruppe, in der sich Betroffene gegenseitig zuhören und unterstützen. „Die Idee dazu ist im Sozialausschuss entstanden“, erzählt Marianne Müller-Triebl, Grünen-Gemeinderätin und Diplomsozialbetreuerin.