„Das Thema beschäftigt uns schon seit langer Zeit und lange Zeit ist auch schon die Finanzierung gesichert“, sagte Landeshauptmann Christopher Drexler im Gemeindeamt Kirchberg an der Raab. „Das Thema“, das ist die B 68 und deren Ausbau. Drexler war mit Landeshauptmannstellvertreter und Verkehrsreferent Anton Lang sowie Landesbaudirektor Andreas Tropper in die Region gekommen, um über den aktuellen Stand des Straßenprojekts zu berichten. Unisono bezeichnete die Landesspitze den Ausbau als sehr wichtig für die Entwicklung der Südoststeiermark, wesentlich für die Entlastung der Anrainer und die Verkehrssicherheit. Lang sprach von einem der wichtigsten Verkehrsprojekte in der Steiermark.