Seit Jahrzehnten gibt es Pläne, die B 68 zwischen Feldbach und Studenzen auszubauen. Nun befindet man sich in der entscheidenden Phase zum Lückenschluss: Im Juni wurde die Umweltverträglichkeitserklärung abgeschlossen, jetzt wurde das Projekt in den drei Standortgemeinden Kirchberg an der Raab, Edelsbach und Paldau öffentlich zur Einsicht aufgelegt. Alle Interessierten können sich bis 23. August über die geplanten Maßnahmen informieren und schriftliche Stellungnahmen abgeben.