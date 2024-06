Der geplante Ausbau der B 68 zwischen Feldbach und Studenzen beschäftigt die Region seit Jahrzehnten. Nun befindet man sich in der Endphase des Projekts „B 68 neu“: Die Umweltverträglichkeitserklärung ist abgeschlossen. Das Projekt wird demnächst in den drei Standortgemeinden Kirchberg/Raab, Edelsbach und Paldau öffentlich zur Einsicht aufgelegt. Die Entscheidung im UVP-Verfahren hängt davon ab, zu welchem Ergebnis die Behörde in Abwägung der Argumente aller Seiten kommt. Grundsätzlich besteht über die Notwendigkeit des Ausbaus für die Entwicklung der gesamten Region breiter Konsens, aber es gibt auch Projektgegner.