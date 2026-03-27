Am vorangegangenen Prozesstag hat die Vorsitzende des Schöffensenats auf Antrag der Verteidigung die Liveticker-Berichterstattung untersagt. Am Freitag erklärte sie, dass das Verbot nicht mehr zweckmäßig sei, da sich die Reihenfolge der Befragung der Zeuginnen und Zeugen geändert habe. Am Dienstag seien die Einvernahmen so geplant gewesen, dass ein Mitlesen einer Zeugin zu einer Beeinflussung hätte führen können. Dies sei nun nicht mehr der Fall. Der Hintergrund: Der Oberste Gerichtshof OGH hat im Vorjahr zwar eine Liveticker-Berichterstattung grundsätzlich für zulässig erklärt, in Einzelfällen aber eine Untersagung ermöglicht.

Nach Klärung dieser Frage hat der angeklagte August Wöginger eine Stellungnahme abgegeben, die sich auf eine Zeugenaussage am Dienstagabend bezog. Der ÖVP-Klubchef sieht sich unter anderem durch diese Aussage entlastet. Wöginger wird vorgeworfen, im Jahr 2016 den damaligen Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid angestiftet zu haben, den Bewerbungsprozess um die Leitungsposition am Finanzamt Braunau dahingehend zu beeinflussen, dass ein ÖVP-Bürgermeister den Posten erhält. Schmid bestätigte als Kronzeuge, dies auch getan zu haben. Eine Rolle spielt aber auch das Finanzamt Freistadt.

Anruf aus dem Ministerium

Für den Leitungsposten dort hatte sich wenige Wochen davor der ÖVP-Bürgermeister L. ebenfalls beworben, war aber leer ausgegangen. Zu Auffälligkeiten kam es auch bei diesem Bewerbungsprozess. So war L. kurzfristig auf Rang erstgereiht, nach der Beschwerde eines Kommissionsmitglieds aber doch zurückgereiht worden. In der Kommission für Braunau war just diese Beamtin nicht mehr Mitglied. Der siegreiche Bewerber erhielt zudem einen Anruf eines hohen Beamten aus dem Ministerium, er möge doch bitte seine Kandidatur zurückziehen.

Jener hohe Beamte sagte am Dienstag, dass er diesen Anruf nicht habe tätigen wollen, aber von Schmid eine diesbezügliche Weisung erhalten habe. „Es ist mir nichts anderes übriggeblieben, als ihn anzurufen.“ Eine andere Zeugin hatte sich wiederum an „verdichtete Gerüchte“ erinnert, wonach Schmid über den Ausgang des Bewerbungsverfahrens in Freistadt sehr verärgert gewesen sein soll, da „sein Kandidat“ nicht zum Zug gekommen war. Selbst mitbekommen hatte sie den mutmaßlichen Wutausbruch Schmids nicht, der „Flurfunk“, so die Zeugin, sei aber „sehr konkret“ gewesen.

Widerspruch zu Schmids Aussagen

Diese Aussagen stehen jedoch im Widerspruch zu jener des Kronzeugen Schmids, der bei seiner Befragung angab, keine Erinnerung an Freistadt zu haben, auch nicht an eine Intervention Wögingers diesbezüglich. Darauf bezog sich Wöginger am Freitag in seiner Stellungnahme. „Was auch immer Schmid bei der Besetzung des Finanzamtes Freistadt angetrieben hat, ich war es jedenfalls nicht.“

Der Bürgermeister L. gab an, Wöginger bei einem Sommerfest 2016 auch von seiner Absicht einer Bewerbung in Freistadt erzählt zu haben. Der Klubchef konnte sich daran nicht mehr erinnern, nur an die Sprechstunde im Dezember desselben Jahres, als er die Unterlagen, mutmaßlich für Braunau, erhielt. Angesichts der Aussagen über Schmids vermeintliche Interventionen und Reaktionen zum Finanzamt Freistadt, an die dieser keine Erinnerung mehr hatte, ist es gut möglich, dass der Kronzeuge noch einmal geladen wird. Wöginger-Verteidiger Michael Rohregger hat zudem weitere Zeuginnen und Zeugen beantragt. Das Urteil dürfte deshalb später als geplant (bisher 21. April) fallen.

Der Liveticker der APA