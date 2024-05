In den vergangenen Wochen nahm das Projekt „B 68 neu“ wieder Fahrt auf: Es befindet sich in der Endphase der Evaluierung durch die UVP-Behördensachverständigen. Wie aus einer aktuellen Anfragebeantwortung der FPÖ an Verkehrslandesrat Anton Lang hervorgeht, soll die Umweltverträglichkeitserklärung noch im Sommer 2024 veröffentlicht werden. Der Abschluss des UVP-Verfahrens hänge davon ab, welche Rechtsmittel von eventuellen Projektgegnern ergriffen werden.