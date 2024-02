Gegen zwei geplante Straßenbauprojekte in der Steiermark haben die betroffenen Landwirte bereits mehrfach ihren Unmut geäußert. Die „B 70 Neu“ in der Weststeiermark und die „B 68 Neu“ in der Südoststeiermark würden mitten durch ihr Ackerland führen. Die Grundbesitzer verweigern die Ablöse und organisierten sowohl in Söding-St. Johann als auch in Fladnitz im Raabtal Protestaktionen gegen die Bauvorhaben. Nun haben sich die Sprecher der betroffenen Landwirte, Katja Maurer aus Fladnitz im Raabtal und Josef Archan aus Söding-St. Johann, mit einem offenen Brief an die Landwirtschaftskammer gewandt.