Leise rauschend schlängelt sich die Raab, die im Grazer Bergland am Fuße des Ossers entspringt, durch die Landschaft von Berndorf bei Kirchberg an der Raab. Durch das Renaturierungsprojekt „Naturnahe Gewässer – Kirchberg an der Raab“ kann die Raab in einem ersten Abschnitt nun wieder freier fließen.