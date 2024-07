Umweltdachverband, Naturschutzbund Alpenverein und die steirische Umweltanwältin haben am Mittwoch zu einer raschen Anwendung der beschlossenen EU-Renaturierungsrichtlinie aufgerufen. Die Vertreterinnen und Vertreter der Umwelt hatten für ihren gemeinsamen Appell einen symbolträchtigen Ort ausgewählt: die „Marina“ an der vom seinerzeit höchst umstrittenen Wasserkraftwerk Puntigam aufgestauten Mur - in Sichtweite aus dem Wasser ragender Baumruinen.