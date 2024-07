Der innenpolitische Wirbel war riesig, als Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am 17. Juni in Luxemburg gegen den Willen des Koalitionspartners ÖVP dem EU-Renaturierungsgesetz zustimmte. Monatelang hatten vor allem Bauernvertreter das Gesetz zur Wiederherstellung natürlicher Lebensräume unter Beschuss genommen, vor großflächigen Außernutzungsstellungen von Agrarflächen gewarnt und die Ziele als unerreichbar gegeißelt. Die Agrarbetriebe würden damit überfordert und alleingelassen, so der Tenor der Kritik.