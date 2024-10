Immer am 1. Oktober, am Tag des Kaffees, veröffentlicht Falstaff die offizielle Kaffeehaus-Bewertung Österreichs und kürt damit die „besten Kaffee-Locations Österreichs“ beziehungsweise jene der Bundesländer. Als Steiermark-Sieger geht zum zweiten Mal in Folge die familiäre Kaffeerösterei Maitz mit gläserner Manufaktur aus Sankt Anna am Aigen hervor. Mit 94 Punkten haben Franz Maitz und Aleksandra Piecak-Maitz sich im Vergleich zum Vorjahr sogar um einen Punkt verbessert. „Wir haben gehofft, wieder vorne dabei zu sein, aber der Sieg ist umso schöner und eine große Überraschung“, freut sich Maitz. Fragt man den Kaffeeexperten, wie er sich den großen Erfolg erklärt, nennt er vier Komponenten: „Die Location, die Qualität, die wir immer wieder versuchen zu toppen, die Menschen, die bei uns arbeiten, und die Menschen, die uns besuchen.“