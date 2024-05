Spätestens seit der Coronapandemie zeigt sich verstärkt ein seit Jahren existierendes Problem: In der Gastronomie sind Hunderte offene Stellen ausgeschrieben, Mitarbeiter finden sich dafür oftmals keine. Ähnlich erging es auch der Zuckerbäckerei Einfach Fitz an ihrem Standort in Bad Gleichenberg. Seit einigen Monaten war man auf der Suche nach einer Leitung im Caféhaus am Fuße des Kurparks von Bad Gleichenberg, jedoch vergeblich.