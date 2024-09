Verfärbte Blätter, Nebel, frühere Dunkelheit: Der Herbst rückt immer näher. Auf den Straßen ist in dieser Jahreszeit oft besondere Vorsicht geboten, unter anderem wegen der vermehrt auftretenden Wildwechsel. Ein solcher dürfte auch am Samstagmorgen einem 22-jährigen Autolenker in Straden zum Verhängnis geworden sein. Dieser war auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Muggendorf unterwegs, als er, nach eigenen Angaben, wegen eines Wildwechsels sein Fahrzeug verreißen musste.