In der Luft liegt noch der feuchte Duft des Regens, ein Löwe blinzelt müde in die wenigen Sonnenstrahlen und wird dabei genaustens von Rosalinde Tieber (Rosa) beobachtet. „Ich bin großer Tierfan, schau gern Universum“, erklärt die 66-Jährige in der Tierwelt Herberstein. Sie beugt sich in ihrem Rollstuhl vor, um besser durch das Geländer zu sehen, doch da verschwindet die Raubkatze im Gebäude. „Du bist a Gauner“, kommentiert Tieber sichtlich genervt und bringt damit ihren Begleiter Kevin Maier zum Schmunzeln.