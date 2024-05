Auch in diesem Jahr werden wieder Tausende Menschen irgendwo auf der Welt an einem Lauf teilnehmen, ohne an eine Strecke gebunden zu sein. Der Startschuss fällt für alle um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Alles, was man dazu braucht, ist ein Handy und die Wings For Live World Run App - in den Pandemiejahren 2020 und 2021 war das sogar die einzige Möglichkeit zur Teilnahme.

Es war ein völlig neues Konzept, mit dem der World Run vor zehn Jahren an den Start ging. Ein Lauf ohne Ziellinie und das an Orten rund um den Globus zur gleichen Zeit. Zunächst nur auf festen Strecken, ist der Lauf auch in seiner digitalen Variante zum Renner geworden. Ermöglicht wird die enorm aufwendige Umsetzung durch die Finanzkraft des Energy-Drinks aus Fuschl im Rücken von Wings For Life. Das Hauptziel war von Anfang an kein rein sportliches, auch wenn die Sieger aller Auflagen absolute Spitzenathleten sind. Es geht darum, Geld für die Rückenmarksforschung zu sammeln und Menschen für das Thema Querschnittlähmung zu sensibilisieren. Das Motto: „Running for those who can‘t.“ - Laufen für die, die nicht laufen können.“

Der Ablauf ist seit der ersten Veranstaltung derselbe: Alle starten gleichzeitig und 30 Minuten später setzt sich das „Catcher Car“ in Bewegung. Das wird allmählich schneller und wer überholt wird, scheidet aus - auf der App bekommt man ein entsprechendes Signal. Das Konzept begeistert und lockt auch Wettkampfmuffel auf die Strecke. Dabei sein ist alles geworden. Das unterstreicht auch die hohe Dichte an (Sport-)Prominenz, die Jahr für Jahr die Schuhe schnürt. So schaffte Andreas Goldberger 2017 stolze 44,22 Kilometer, für Marcel Hirscher war 2016 im dritten Anlauf bei 23,09 Kilometern Endstation - Marco Odermatt schaffte im Vorjahr 18,13 Kilometer.

Die Beliebtheit des Laufevents ist ungebrochen. Die „Flagship Runs“ in Wien, München, Zadar oder auch Zug sind ausgebucht. Für Ljubljana kann man sich noch am Start anmelden. Vielerorts werden auch gemeinsame App-Runs angeboten.. Hier geht es zur Liste.