Das ist bitter! Nachdem Jannik Sinner beim Masters in Madrid im Viertelfinale gegebn Felix Auger-Aliassime aufgrund von Hüftproblemen nicht antreten konnte, musste der Weltranglistenzweite nun auch sein Antreten beim kommende Woche startenden Masters in Rom absagen. „Es ist nicht leicht, diese Nachricht zu schreiben, aber nachdem ich wieder mit Ärzten und Spezialisten über meine Hüftprobleme gesprochen habe, muss ich mitteilen, dass ich leider nicht in Rom spielen kann“, schreibt der Italiener auf Instagram.

Und weiter: „Ich bin ich sehr traurig, dass ich mich nicht erholt habe, da Rom eines meiner Lieblingsturniere überhaupt ist. Ich konnte es kaum erwarten, zurückzukommen und zu Hause vor dem italienischen Publikum zu spielen. Ich werde trotzdem für ein paar Tage nach Rom kommen und im Forum vorbeischauen.“

Rückkehr von Djokovic

Damit ist Sinner bereits der zweite Superstar, der in Rom fehlen wird. Denn auch der Weltranglistendritte Carlos Alcaraz sagte nach seiner Viertelfinal-Niederlage in Madrid seinen Start in der „Ewigen Stadt“ ab. Kleiner Trost: Dafür wird Novak Djokovic, der in Barcelona und Madrid gepasst hatte, in Rom auf die Tour zurückkehren.