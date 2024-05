Obwohl die Waidmannsdorfer nach der bitteren 2:3-Niederlage zuletzt gegen Hartberg als Gruppen-Letzter in die noch verbleibenden drei Bundesliga-Spiele gehen, ist die Chance auf Europa nach wie vor intakt. Um die rote Laterne in der Meistergruppe möglichst rasch abzugeben, benötigt die Pacult-Elf aber am Sonntag (14.30 Uhr) einen Punktezuwachs im Heimspiel gegen den LASK, der mit einer 5:0-Gala gegen Rapid nach Klagenfurt reist.