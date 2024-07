Von der seltenen Köstlichkeit zum täglichen Genuss an heißen Sommertagen: Der Eiscreme-Markt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. In den 1950er Jahren boten die Konditoreien Lenz am Feldbacher Hauptplatz und Fitz in der Bürgergasse bereits Speiseeis an. Die Auswahl war bescheiden, klassische Sorten waren Vanille, Erdbeere, Banane und Schokolade. „Mehr Sorten wären nicht möglich gewesen, da der Eisschrank nur vier Behälter hatte“, erinnert sich Wolfgang Fitz. Ein Tüteneis kostete 60 Groschen, später einen Schilling. Damals sprach man noch nicht von einer Kugel, denn das Eis wurde turmartig auf die Eistüte gespachtelt.