Aus Ende März wurde Anfang Mai: Die Eröffnung der „Gelateria Reina“ in der Dr.-Karl-Renner-Gasse in Weiz hat sich aufgrund der Umbauarbeiten verspätet. Aber am Mittwoch (8. Mai) ist es endlich so weit. Um 11 Uhr eröffnen Hava und Arton Ismaili neben ihrer Eisdiele in Gleisdorf, die 2023 beim „Falstaff“-Voting zum beliebtesten Eissalon der Steiermark den dritten Platz erreichte, auch eine Filiale in Weiz. Die regulären Öffnungszeiten stehen noch nicht fest.