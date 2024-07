Ein Sandkasten übt vor allem auf die Kleinste eine fast magische Anziehungskraft aus. Das scheint sich aber auch mit zunehmendem Alter nicht zu ändern. Bestes Beispiel dafür: Die Vulkanland-Beachtour, die heuer bereits zum 13. Mal zahlreiche (Beach-)Volleyballbegeisterte in die Freibäder der Region locken wird. Diesmal wird in Markt Hartmannsdorf, St. Stefan im Rosental, Gnas und Mettersdorf am Saßbach gebaggert, was das Zeug hält.