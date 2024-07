Fährt man den Königsberg in Tieschen hoch, erfreut man sich zuallererst an der erfrischend kühlen Luft im Wald. Bei den hochsommerlichen Temperaturen scheint das der perfekte Arbeitsplatz zu sein, doch das 25-köpfige Team der Universität Wien kommt hier oben trotzdem ins Schwitzen. Seit erstem Juli finden am Königsberg nun schon zum vierten Mal archäologische Grabungen unter der Leitung von Wolfgang Neubauer statt.