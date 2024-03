Etwas mehr als 25 Jahre ist es her, dass Tieschen zur Marktgemeinde erhoben wurde. Seither hat sich viel getan: Ein neues Bad wurde gebaut, der Tourismus blühte auf und seit September 2022 gibt es flächendeckend Glasfaser. Darauf ist Bürgermeister Martin Weber besonders stolz: „So hat auch jedes Haus an Wert gewonnen.“ Außerdem sei das Projekt ein wichtiger Faktor gegen Abwanderung, da sich viele nun das tägliche Pendeln ersparen könnten. Die Sorge vor der Abwanderung ist in der Gemeinde, die seit 1981 zwar wenige, dafür aber beständig Einwohner verlor, immer gegenwärtig.