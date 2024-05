In der Steiermark konnten im vergangenen Monat bereits 850 Personen (744 in Schladming und 106 in St. Johann an der Haide) als Stammzellenspenderinnen und -spender in die weltweite Datenbank aufgenommen werden. Die dafür erforderliche Typisierung erfolgte nach Aufrufen des Vereins „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ und der an Leukämie erkrankten 26-jährigen Olivia aus Schladming. Am Freitag, 24. Mai, besteht im Rahmen des Schulfestes der Volksschule Gnas zwischen 11.30 und 14.30 Uhr die nächste Gelegenheit, sich typisieren zu lassen.