Dass sie sich plötzlich auf der anderen Seite des Krankenhausbettes wiederfindet, hätte Oliva Knauß nicht gedacht. Die 25-Jährige war bis vor zwei Jahren Krankenpflegerin auf der Abteilung für Hämatologie am LKH Graz. Dann ging sie ausgedehnt auf Reisen und startete eine Ausbildung als Werbetexterin in Deutschland. Aber immer wieder hatte die Schladmingerin mit Erkältungen und zum Schluss auch Symptomen wie heftige Zahnfleischentzündungen mit Fieber zu kämpfen. „Durch meine Arbeit auf der Krebsstation wusste ich, was auf eine bösartige Erkrankung hinweisen könnte“, erzählt sie.