Zwischen 1 zu 500.000 und 1 zu einer Million – verschwindend gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leukämie-Erkrankte einen passenden Stammzellspender finden. „Deshalb ist es so wichtig, dass sich viele potenzielle Spender registrieren lassen und in der weltweiten Datenbank gespeichert sind“, sagt Michael Bauer.

Sofort zugesagt

Der 26-Jährige aus St. Johann in der Haide weiß, wovon er spricht. Der Kamerad der Feuerwehr Schölbing hat sich vor knapp drei Jahren bei einer Typisierungsaktion in der Region mit seinem Freund und Kommandant Stefan Müller registrieren lassen. Nach zwei Jahren erhielt er im Sommer 2023 die Information, dass er als Spender für einen Mann mittleren Alters in Deutschland infrage komme. „Ich habe natürlich sofort zugesagt. Es ist so selten, dass man diese Möglichkeit bekommt“, erzählt Bauer.

Der Altenberger Michael Bauer wurde im Vorjahr zum Lebensretter, nachdem er im November 2023 seine Stammzellen gespendet hat © Privat

Im November 2023 wurden ihm mittels einer Blutwäsche, ähnlich einer Dialyse, schließlich erfolgreich Stammzellen entnommen. „Im Februar habe ich dann erfahren, dass es dem Mann gut geht.“ Und er somit zum Lebensretter geworden ist. „Das ist ein gutes, schönes Gefühl. Jeder Mensch wäre dankbar, wenn das jemand für einen macht“, so der 26-Jährige, der mit Leib und Seele Feuerwehrmann ist.

Eine Abordnung der Feuerwehr Schölbing wird sich ebenfalls bei der Typisierungsaktion am Freitag registrieren lassen © Feuerwehr Schölbing

Sein ehrenamtliches Engagement führte auch dazu, dass er sich nun auf die Suche nach weiteren Lebensrettern macht. Nach Gesprächen mit Paul Steinbauer, Kommandant der Betriebsfeuerwehr des Frischekosmetik-Herstellers Ringana, initiierten die beiden gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein „Geben für Leben“ und Ringana am Freitag, 3. Mai, eine Typisierungsaktion. Im Erdgeschoss des Ringana-Campus in St. Johann in der Haide kann man sich von 11 bis 16 Uhr als Stammzellspender registrieren lassen (siehe Infobox).

Für Alexander (1) wurde zum Glück bereits ein passender Spender gefunden © KK

Ursprünglich war für die Aktion ein Spender für den einjährigen Alexander aus der Steiermark gesucht worden. „Wir haben für ihn aber zum Glück schon jemanden gefunden“, freut sich Katharina Palatzky vom Verein „Geben für Leben“. Noch dringend gesucht wird jedoch ein Lebensretter für die zwei Monate alte Gloria aus Osttirol.

Nach ihrer Geburt im Februar 2024 wurde bei Gloria ein sehr seltener Gendefekt festgestellt. Ihre einzige Rettung ist eine Stammzellenspende © Geben Für Leben

Das kleine Mädchen leidet an einem sehr seltenen Gendefekt. Ihr fehlen lebenswichtige Abwehrzellen, die für die Bekämpfung von Infektionen und Krankheiten zuständig sind. Die einzige wirksame Behandlung ist die Transplantation von Stammzellen, heißt es von „Geben für Leben“. Auch Olivia aus Schladming, die an Leukämie erkrankt ist, sucht zur Sicherheit nach einem passenden Stammzellenspender, falls die Chemotherapie nicht reicht.

Aufklärung

Am Freitag vor Ort sein wird auch Barbara Pelzmann. Sie ist die ärztliche Leiterin des Vereins und steht für medizinische Fragen zur Verfügung: „Ich kläre Spender auf, damit sie wissen, was auf sie zukommen kann.“ Sie hofft natürlich, dass sich viele registrieren lassen. Ebenso wie Steinbauer und Bauer: „Unser Ziel ist, dass so viele Leute wie möglich kommen.“