Diese Unternehmer versuchen ihr Glück bei „2 Minuten 2 Millionen“

Mit der PV-Pappel will ein Team rund um den Südoststeirer Karl Totter eine neue Ära in der Photovoltaik-Technik einleiten. In der Puls 4-Gründershow geht es den Unternehmern auch um Bewusstseinsbildung.