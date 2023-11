Es ist Samstagnacht in der Tenne in Bad Gleichenberg. Bis nach draußen vor die Tür des Lokals dröhnt die energiegeladene Musik, die viele Tanzfreudige anlockt. Drinnen sorgen schillernde Lichter und künstlich erzeugte Nebelschwaden für die passende Stimmung. Gegen 23 Uhr füllt sich das Lokal. Noch versammelt sich alles um die Bar, aber zwischendurch traut sich schon der eine oder andere auf die Tanzfläche – so wie damals.